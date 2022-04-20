Наиболее критические повреждения и разрушения конструктивных элементов зафиксированы в десяти жилых домах.

В Киеве обследуют жилые дома, претерпевших наибольшие разрушения в результате вражеских ракетных ударов и обстрелов. Подробности сообщает КГГА.

Наиболее критические повреждения и разрушения конструктивных элементов зафиксированы в десяти жилых домах.

Всего в столице в результате обстрелов получили повреждения более 200 зданий. Это жилые дома, школы, детсады, частные усадьбы. Специалисты условно распределили поврежденные здания на группы в зависимости от типа и масштабов разрушений.

Сейчас работают соответствующие городские комиссии с привлечением специалистов профильных институтов. Только после получения их выводов можно будет принять решение о судьбе здания и проинформировать людей о возможности заселения, необходимости ремонта или сноса.

В около ста домах, подвергшихся значительно меньшим разрушениям, проведены первоочередные работы. Коммунальные управляющие компании вывезли обломки, закрыли пленкой выбитые окна и балконы, восстановили шиферное покрытие, демонтировали опасные конструкции и тому подобное. Необходимые ремонтные работы будут проведены позже.

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