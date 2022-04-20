Оккупанты не позволяли похоронить людей и даже забрать тела в течение 10-15 дней.

Спасатели разобрали все завалы зданий в Бородянке Киевской области. Об этом сообщил и. о. председателя Бородянского поселкового совета Георгий Ерко, передает «Общественное».

"На сегодня разобрали все завалы. Уничтожено полностью 8 (многоэтажных — ред.) домов, 32 дома повреждены частично. На территории нашей общины уничтожены частные дома — около 500 домов уничтожены полностью, частично разрушены или потерпели поражений еще около 450 домов", - заявил Ерко.

"Из-под завалов достали 41 человека, а тех людей, которые были расстреляны, их родные и близкие похоронили во дворе или на огороде. Часть людей еще успели похоронить на кладбище, то я думаю, это около сотни человек", - отметил и. о. председателя Бородянского поселкового совета.

Оккупанты не позволяли похоронить людей и даже забрать тела в течение 10-15 дней.

"Нужно было идти в комендатуру, с кем — то договариваться, потому что движение по центральным улицам было запрещено", - рассказал Ерко.

Добавим, председатель Европейского совета Шарль Мишель, который в среду приехал в Киев, посетил Бородянку.

"В Бородянке... Как в Буче и многих других городах Украины... История не забудет военных преступлений, которые здесь были совершены. Не может быть мира без справедливости", – написал Мишель в Twitter.

In Borodyanka.



Like Bucha and too many other towns in #Ukraine



History will not forget the war crimes that have been committed here.



There can be no peace without justice. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/9as6Qk4lGe — Charles Michel (@CharlesMichel) April 20, 2022

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