В Бучанском районе Киевской области задержали семейный тандем мародеров. Так, правохранители задержали мужчину и его сына, которые могут быть причастны к мародерству. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.
Уточняется, что правоохранители задержали 58-летнего жителя села Гавриловка и его 20-летнего сына. Во время боевых действий мужчины воспользовались отсутствием хозяина и похитили в одном из дворов садовый инвентарь и стройматериалы.
Кроме того, полицейские также обнаружили у злоумышленников похищенные бытовую технику, текстиль, велосипеды и другие вещи. Владельцы вещей сейчас устанавливаются.
«Производство поставлено на паузу»: всплыли большие проблемы рф с вооружением
Ненависть растет: российские солдаты готовы прикончить своих командиров, аудиоперехват СБУ
Нанесет серьезный урон: Украина получит мощное оружие, которое заставит врага "дрожать"
Это колоссальные цифры: россияне несут огромные потери, но у них есть "последняя возможность"
"Был подбит с суши": мать выжившего моряка рассказала о судьбе экипажа крейсера "Москва"
По фактам мародерства открыто уголовное производство. Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, что более 200 зданий пострадали в результате войны: что сейчас происходит в Киеве.
Как сообщала Politeka, на освобожденной Киевщине заметили целое стадо свиней, видео.
Также Politeka писала, что в Бородянке под Киевом разобрали все завалы