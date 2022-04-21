По фактам мародерства открыто уголовное производство. Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы.

В Бучанском районе Киевской области задержали семейный тандем мародеров. Так, правохранители задержали мужчину и его сына, которые могут быть причастны к мародерству. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.

Уточняется, что правоохранители задержали 58-летнего жителя села Гавриловка и его 20-летнего сына. Во время боевых действий мужчины воспользовались отсутствием хозяина и похитили в одном из дворов садовый инвентарь и стройматериалы.

Кроме того, полицейские также обнаружили у злоумышленников похищенные бытовую технику, текстиль, велосипеды и другие вещи. Владельцы вещей сейчас устанавливаются.

По фактам мародерства открыто уголовное производство. Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы.

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