Установленные в помещении камеры зафиксировали преступления и лица злоумышленников.

Российские оккупанты обстреливали автомобили мирных жителей, которые пытались выехать в безопасное место возле села Михайловка-Рубежовка Киевской области. Об этом сообщило издание Голос Украины.

Кроме того, солдаты страны-агрессора разграбили мини-маркет на местной АЗС. Камера на автозаправочной станции зафиксировала военные преступления врага.

До сих пор возле дороги стоит автомобиль с киевскими номерами, который оккупанты расстреляли 4 марта. В результате атаки врага погибли четыре человека – их тела смогли забрать и достойно похоронить только почти через месяц.

Владелец местного магазина рассказал, что российским солдатам бесчинствовать помогали местные мародеры. Установленные в помещении камеры зафиксировали преступления и лица злоумышленников.

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