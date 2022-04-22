Из 37 разрушенных или поврежденных мостов на 11 уже восстановлено движение, еще на 15 сейчас продолжаются работы, местами власти обустраивают временные переправы. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в Telegram.
Кроме восстановления движения через реки расчищено более 300 километров дорог и улиц в освобожденных от российских оккупантов населенных пунктах. Также обезврежены более 20 тысяч взрывоопасных предметов.
"Восстановили водоснабжение в 92 населенных пунктах, газоснабжение в 101 населенном пункте. Только за последние сутки свет восстановлен в 27 населенных пунктах. Работы продолжаются", - сказал Павлюк.
Ранее мы сообщали, что спасатели разобрали все завалы зданий в Бородянке Киевской области. Об этом рассказал и. о. председателя Бородянского поселкового совета Георгий Ерко.
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"На сегодня разобрали все завалы. Уничтожено полностью 8 многоэтажных домов, 32 дома повреждены частично. На территории нашей общины уничтожены частные дома – около 500 домов уничтожены полностью, частично разрушены или повреждены еще около 450 домов", - заявил Ерко.
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