Украинский фотограф Роман Наумов опубликовал фото украинских домов и улиц на Киевщине, которые были взяты с Google и те, которые он сделал лично после того, как Киевскую область освободили украинские военные.

Снимки Роман Наумов опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам Наумова, он показал, как выглядели населенные пункты Киевской области до прихода к ним российской оккупационной армии и как они выглядят сейчас.

"Полистав фотографии в Google улиц Киевской, сравнил со своими фотографиями... До и после русского мира", - подписал свои работы фотограф.

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