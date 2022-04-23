Украинский фотограф Роман Наумов опубликовал фото украинских домов и улиц на Киевщине, которые были взяты с Google и те, которые он сделал лично после того, как Киевскую область освободили украинские военные.
Снимки Роман Наумов опубликовал на своей странице в Facebook.
По словам Наумова, он показал, как выглядели населенные пункты Киевской области до прихода к ним российской оккупационной армии и как они выглядят сейчас.
«Производство поставлено на паузу»: всплыли большие проблемы рф с вооружением
Бронировали места в ресторанах: Арестович рассказал о планах россиян после захвата Киева
"В списках тебя нет": мать плененного оккупанта честно призналась сыну, что никто его не освободит
Контроль над Донбассом лишь начало: в рф официально назвали цели "второй фазы" сражений в Украине
"Россия точно не ограничится этим": в Минобороны Украины озвучили планы оккупантов до 9 мая
"Полистав фотографии в Google улиц Киевской, сравнил со своими фотографиями... До и после русского мира", - подписал свои работы фотограф.
Напомним, ВСУ метким ударом "минуснули" три танка оккупантов, видео.
Как сообщала Politeka, украинские защитники увидели хороший знак на своих позициях, видео.
Также Politeka писала, что впервые с начала вторжения рф украинские защитники начали обучаться в Британии.