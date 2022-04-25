Армия оккупантов оставила много неприятных сюрпризов в лесу Киевской области, теперь территорию защищают наши ВСУ.

Инженерная рота 112 бригады сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины (Силы ТрО ВСУ) зачищает лес на Киевщине, где стояла реактивная артиллерия террористов РФ 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (в/ч 69647). Судя по фото, которые сделали наши бойцы, эти оккупанты из Бурятии. Расстояние от военного городка в Кяхте до этих позиций в пригороде столицы – 6400 км. Об этом сообщило Министерство обороны Украины в Facebook.

"Даже если преодолевать это расстояние легковым транспортом без остановок – дорога займет от 3 до 4 дней. Так что, видите ли, российские войска дольше ехали в Украину, чем успели здесь "повоевать", - говорится в сообщении Минобороны.

Там добавили, что системами залпового огня российские подразделения остелили гражданскую застройку мирных украинских сел и городков в Киевской области. Использовали они и запрещенные международными конвенциями кассетные боеприпасы.

"Да за все преступные действия позиции "боевых" бурят точными выстрелами уничтожила украинская реактивная артиллерия", - добавили в Минобороны.

Также отмечается, что разминирование украинских территорий продолжается. Работы еще слишком много. Так что украинцев просят быть осторожными, потому что российских "подарков" вокруг еще достаточно.

Напомним, ВСУ на Харьковщине поджарили орков и технику, которую пытались спрятать под шифером: кадры.

Как сообщала Politeka, РФ уже проиграла: кремль может попытаться получить реванш в Украине, когда ждать нового вторжения.

Также Politeka писала, что Украина сможет открыть второй фронт: названы сроки самых важных боев во "второй фазе".