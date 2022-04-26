"Плохой знак для вас, орки": в Киеве при демонтаже памятника "Дружбы народов" случилось непредвиденное

Напомним, открытие арки дружбы народов состоялось в 1982 году после четырехлетнего строительства и было приурочено к 60-летнему юбилею образования СССР.

Монумент трудящихся представляет собой двухфигурную композицию (высота 6,2 м) рабочих — украинца и русского, которые держат ленту с Орденом Дружбы народов.

Именно их сегодня, 26 апреля, и демонтируют навсегда. При этом в процессе работы произошел казус – у одного из рабочих отвалилась голова.

«Плохой знак для вас, орки», «еще один плохой знак для рашистов», - комментируют кадры в Сети.

Ранее мэр Киева Виталй Кличко заявил, что уберут с холма и композицию из красного гранита рядом. Поскольку процедура демонтажа композиции сложнее, ее сначала закроют отделочными материалами. До сноса ее можно будет использовать как пространство для экспозиций.

Сама арка из титановых листов не будет демонтирована, однако ее переименуют. «Старые символы приобретают новое значение! И подсветим ее цветами украинского флага», — заявил Кличко.

Отметим, что в ноябре 2018 года активисты изобразили на арке Дружбы народов в Киеве трещину в знак солидарности с украинскими политзаключёнными, которых удерживают в российских тюрьмах.

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