В Киеве на Оболони 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл огонь из пистолета в подъезде многоэтажки.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Когда на вызов приехали патрульные, киевлянин угрожал им гранатой.

Во время обыска у мужчины изъяли две гранаты, огнестрельное оружие, карабины и около тысячи патронов. Его задержали. Нарушителю грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Известно, что мужчина ранее не судим, а полицию вызвала его сожительница.

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