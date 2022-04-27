В Киеве на Оболони 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл огонь из пистолета в подъезде многоэтажки.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Когда на вызов приехали патрульные, киевлянин угрожал им гранатой.

Во время обыска у мужчины изъяли две гранаты, огнестрельное оружие, карабины и около тысячи патронов. Его задержали. Нарушителю грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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Известно, что мужчина ранее не судим, а полицию вызвала его сожительница.

Напомним, под Киевом пьяный водитель сбил женщин.

Также сообщалось о запрете московского патриархата в Украине, в Раде раскрыли подробности.

Отметим, в Минобороны показали, как под Киевом зачищают лес от остатков бурят.