Когда войска российской федерации вошли в населенный пункт, его сдала одна из местных жительниц.

Одного из убитых российскими оккупантами в Киевской области родители смогли узнать только по татуировке. Перед растрелом оккупанты поиздевались над мужчиной: ему сломали руки и ноги, а также натянули на голову пакет. Об этом сообщили журналисты The Guardian.

Погибший пошел служить в тероборону, но когда войска российской федерации вошли в населенный пункт, его сдала одна из местных жительниц. Также женщина указала на других мужчин, которые были защитниками города. Их оккупанты также убили.

Издание пишет, что российские оккупанты схватили его, пытали, сломали ему руки и ноги, и надели на голову полиэтиленовый пакет. Затем они выстрелили ему в голову и бросили тело на обочине дороги.

Его труп оставался там несколько дней, пока его не нашли добровольцы.

Мать убитого рассказала, что смогла опознать сына только по татуировке на плече, ведь его лицо было очень изуродовано.

Напомним, в разведке сообщили, кто отказал Путину воевать в Украине.

Как сообщала Politeka, украинский защитник рассказал, как одним выстрелом подбил танк оккупантов.

Также Politeka писала, первая фаза вторжения стала катастрофой для россии - командиры оккупантов изменили тактику.



