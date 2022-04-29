Предатель Украины и разжигатель войны олег царев снова "отметился"
На фейл полоумного "экс-регионала" обратил внимание блогер "Фашик Донецкий" в телеграм.
Так, по словам царева, за время оккупации в Киевской области он вместе с орками рыли вручную окопы и биндажи в Чернобыльских лесах. Что позабавило пользователей сети:
"Я думал, он такой из-за алкоголизма, а это радиация;
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Да ну, пусть будет. Его будут показывать, как последствия Чернобыля;
Не судите строго Олежку, у него перманентный запой;
Ахах, представляю как Янык по Чернобылю, на пеньках прыгал с этим алкашем. Надеюсь они уже светятся ночью;
Кто-нибудь скажет им, что в Чернобыле еще радиация водится"
Напомним, Арестович озвучил позитивный сценарий для Украины в войне с российскими захватчиками.
Также Politeka.net писала, что враг наращивает темпы наступления и хочет окружить войска ВСУ.
Кроме того Politeka.net сообщала, что ВСУ приземлили новейшую "птичку" россиян, которой они хвастались на выставках.