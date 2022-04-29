В украинской столице поймали меньшей мере два человека, которые могут быть коллаборантами.

После "прилета" российских ракет по жилому дому в Шевченковском районе Киева поймали как минимум двоих человек, которые фотографировали место удара и пересылали фото врагу. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил замминистра внутренних дел Евгений Енин.

"Буквально вчера после взрывов, произошедших на территории Шевченковского района Киева, правоохранителями, в частности силами Нацполиции, были задержаны по меньшей мере двое подозрительных лиц, которые осуществляли фотосъемку результатов разрыва ракет на территории Шевченковского района, а также их последующую пересылку на российские мобильные терминалы", - рассказал Енин.

По его словам, правоохранители проверили телефоны задержанных и подтвердили, что они являются подписчиками сепаратистских и пророссийских ресурсов, подписаны на специфические телеграмм-каналы, а также имеют специфическое содержание в телефонных книгах.

Напомним, в четверг, 28 апреля, в центральной части Киева вражеские ракеты попали в объект и жилой дом рядом. Дом был новым и малонаселенным. Вследствие попадания в жилой дом пострадало десять человек, а позже нашли тело погибшей журналистки Радио Свобода Веры Гирич.

Напомним, Командир морпехов на "Азовстали" записал обращение к Эрдогану, видео: "Нужна очень помощь".

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