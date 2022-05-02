Как пишет Politeka.net, в Киевской области произошло ДТП - столкнулись автомобиль BMW и скутер. В результате аварии водитель и пассажирка мотороллера погибли на месте, сообщает пресс-служба ГУНП в Киевской области.
Отмечено, что ДТП произошло в вечернее время первого мая.
"В организме кормчего иномарки обнаружили 1.8 промилле алкоголя. Водитель задержан и помещен в изолятор временного содержания", - сообщает полиция.
Правоохранители уже начали досудебное разбирательство. Теперь мужчине грозит до 12 лет лишения свободы за ДТП, в котором погибли 32-летняя пассажирка и 36-летний мужчина.
Угроза из Приднестровья: какую цель преследуют оккупанты
Путин готовит к 9 мая громкое заявление по Украине: "Полное уничтожение..."
Под Белгородом снова "хлопки", в небе заметили вертолеты: стало известно, куда "прилетело"
«Наступит кульминация»: полковник Олег Жданов рассказал о приближении решающих боев
Несмотря на настойчивость рф: в разведке сообщили, кто отказал Путину воевать в Украине
Напомним, ВСУ снова накрыли оккупантов, "в результате удара был уничтожен..."
А еще Politeka сообщала, что в россии снова пожар, видео: вспыхнул завод, где производят заряды для "Градов"
Также Politeka сообщала, что герой из Днепропетровщины погиб в боях за независимость Украины