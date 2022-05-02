В полиции Киевской области сообщили о ДТП, в результате которого погибли люди.

Как пишет Politeka.net, в Киевской области произошло ДТП - столкнулись автомобиль BMW и скутер. В результате аварии водитель и пассажирка мотороллера погибли на месте, сообщает пресс-служба ГУНП в Киевской области.

Отмечено, что ДТП произошло в вечернее время первого мая.

"В организме кормчего иномарки обнаружили 1.8 промилле алкоголя. Водитель задержан и помещен в изолятор временного содержания", - сообщает полиция.

Правоохранители уже начали досудебное разбирательство. Теперь мужчине грозит до 12 лет лишения свободы за ДТП, в котором погибли 32-летняя пассажирка и 36-летний мужчина.

Напомним, ВСУ снова накрыли оккупантов, "в результате удара был уничтожен..."

А еще Politeka сообщала, что в россии снова пожар, видео: вспыхнул завод, где производят заряды для "Градов"

Также Politeka сообщала, что герой из Днепропетровщины погиб в боях за независимость Украины



