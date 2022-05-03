В телеграмм-канале "Правда Геращенко" обнародовали видео, в котором военнослужащий рассказал о мужественном поступке жительницы Мотыжина на Киевщине. Оказалось, что 70-летняя местная жительница, дом которой стоял на краю села, ходила к оккупантам и выведывала информацию об их позициях.
По словам военнослужащего, женщина смотрела на позиции российских оккупантов, считала их технику и через сына по телефону передавала информацию украинским защитникам. По разным оценкам, с помощью данных бабушки, ВСУ удалось уничтожить от 50 до 100 единиц вражеской техники.
Однако, орки просекли, кто их сливает и с женщиной жестоко расквитались. Военный рассказал, что российские оккупанты сравняли с землей дом жительницы Мотыжина, а затем ездили по этому месту танками. К сожалению, мужественная бабушка погибла.
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