На Киевщине пожилая женщина, которая жила на краю села, ходила к оккупантам и считала технику, а потом передала информацию нашим защитникам.

В телеграмм-канале "Правда Геращенко" обнародовали видео, в котором военнослужащий рассказал о мужественном поступке жительницы Мотыжина на Киевщине. Оказалось, что 70-летняя местная жительница, дом которой стоял на краю села, ходила к оккупантам и выведывала информацию об их позициях.

По словам военнослужащего, женщина смотрела на позиции российских оккупантов, считала их технику и через сына по телефону передавала информацию украинским защитникам. По разным оценкам, с помощью данных бабушки, ВСУ удалось уничтожить от 50 до 100 единиц вражеской техники.

Однако, орки просекли, кто их сливает и с женщиной жестоко расквитались. Военный рассказал, что российские оккупанты сравняли с землей дом жительницы Мотыжина, а затем ездили по этому месту танками. К сожалению, мужественная бабушка погибла.

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