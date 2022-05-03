Поселок Гостомель под Киевом был одним из первых, кто оказался в российской оккупации и пребывал в ней около месяца. За это время армия россиян разрушила много домов и поиздевалась над мирными жителями.

Однако, украинцы даже в сложных условиях после оккупации начали восстанавливать свой поселок и возвращать его к жизни. И некоторые подошли к этому очень творчески.

В телеграмм-канале "Правда Геращенко" опубликовали кадры из Гостомеля, на которых можно увидеть разукрашенный цветами забор. Оказалось, что таким образом люди пытались скрыть следы от пуль и осколков, которые прилетели в него из рук оккупантов. Надо сказать, что выглядит такое творчество очень мило и весьма оригинально.

"Поселок Гостомель под Киевом был одной из самых горячих точек российско-украинской войны в первый месяц после полномасштабного вторжения рф. Месяц спустя после освобождения, в израненный Гостомель постепенно возвращается жизнь, а жители стараются избавить свой город от шрамов войны. На заборе одного из частных домов вокруг следов от пуль, оставшихся после боев, "расцвели" цветы. Нашу нацию не сломить!", - говорится в подписи к фотографиям в телеграмм-канале.

Напомним, "Птичка" оккупантов долеталась над Днепропетровщине: в ОВА показали фото.

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