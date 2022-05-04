На окраинах Киева, там, где велись боевые действия, сохраняется минная опасность.
Об этом глава штаба Киевской городской военной администрации Сергей Корнийчук сообщил в телеграмме.
"Мы завершаем разминирование парка, пляжа и железной дороги в районе Пуща-Водица. Также опасным для гражданского населения является район Виноградарь", - заявил Корнийчук.
По его словама, КМВА просит киевлян не посещать лесопарковые зоны, особенно на окраинах города – на Житомирском и Вышгородском направлениях.
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Также КМВА отмечает соблюдение правил безопасности. При обнаружении взрывоопасных предметов следует сообщать в ГСЧС по номеру 101.
Напомним, на Киевщине люди украсили цветами следы от пуль на заборе, щемящие кадры.
Также коллаборантов поймали под Бучей: делились информацией о соседях и помогали с жильем.
Как сообщалось, в Киевской области нашли еще одно массовое захоронение жертв оккупантов.