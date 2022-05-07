Злоумышленник обманул волонтеров столицы на общую сумму почти полмиллиона гривен. Об этом сообщает прокуратура столицы.

В течение марта-апреля 2022 года под предлогом поставки военного снаряжения для нужд военнослужащих ВСУ злоумышленник завладел имуществом и денежными средствами волонтеров города Киева.

По данным следствия, подозреваемый предложил волонтеру свои услуги по перевозке военной экипировки из Киева в Чернигов. Волонтер передал мужчине военное снаряжение - 40 бронежилетов, 15 раций, 4 коробки кровоостанавливающих медицинских средств на общую сумму почти 12,3 тыс. евро. Указанное экипировка волонтер приобрел за собственные средства для ВСУ и намеревался передать в Черниговской военной областной администрации для дальнейшего распределения по потребностям военнослужащих.

С полученной военной экипировкой гражданин исчез и продал его, а вырученные от реализации денежные средства присвоил.

Также правоохранителями установлено, что в течение марта-апреля подозреваемый входил в доверие к других волонтерских организаций столицы, уверяя их в своих возможностях поставить из-за рубежа военное снаряжение, в том числе дроны, и таким образом завладел их денежными средствами.

Всего за этот период он обманул волонтеров столицы на общую сумму почти полмиллиона гривен.

По месту его жительства правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяты вещественные доказательства.

Мужчине сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, мошенник "подзаработал" на топливе и бронежилетах для ВСУ.

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