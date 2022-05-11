Россия планирует в дальнейшем захватить Киев, создать новое государственное образование и включить его в состав России.

Об этом, как пишет Politeka.net, в ходе брифинга заявил заместитель начальника ГОУ Генштаба ВСУ Алексей Громов.

«Вероятными последовательными действиями противника мы рассматриваем его попытки взятия под контроль территории Одесской, Николаевской и частично Запорожской областей, создание сухопутного коридора в Приднестровский регион Республики Молдова, захват территории центральной Украины, овладение Киевом, инсценирование перевыборов в законодательные и исполнительные органы власти с приведением к власти пророссийских сил, создание нового государственного образования и включение его в состав России», - заявил Громов.

По словам представителя Генштаба ВСУ, таким образом, противник будет пытаться добиться своей стратегически-политической цели. Громов также заверил, что ВСУ будут этому противодействовать.

Комментируя проблему с блокировкой морских портов, Громов обратил внимание на ситуацию вокруг острова Змеиный.

«Это также наша территория, которая временно захвачена. В настоящее время остров Змеиный является также одним из ключевых узлов нашей территории, возвращение его под свой контроль позволит нам противостоять противнику в блокировании Одесского портового хаба и в господстве в Черноморском морском регионе», - сообщил Громов.

Напомним, к украинским пляжам подплывают мины - каким будет курортный сезон.

Также сообщалось, что ВСУ эффектно уничтожили гордость российской авиации.

Кроме того Politeka.net писала, что украинцам дадут дополнительную финансовую помощь.