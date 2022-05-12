В Киеве около 20 часов вечера, на улице Радунской, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения автомобиля Ford Focus с конструкцией временно оборудованного блокпоста на проезжей части дороги погибли два человека – водитель и пассажир. Об этом сообщили в ГСЧС Киева.
Как оказалось, спасателям с помощью гидравлического и электроинструмента пришлось деблокировать из изуродованного автомобиля тела двух мужчин. На месте события также работали патрульные и машины скорой помощи.
Очевидцы происшествия в соцсетях сообщают, что автомобиль Ford Focus разогнался до 100 к/ч и на этой большой скорости просто врезался в бетонные блоки. Судя по опубликованному в сети видео, еще до приезда спасателей, неравнодушные люди пытались оттащить авто и освободить тех, кто находился внутри.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Осадчая поразила украинцев новым фото с Горбуновым: "Вот такая должна быть настоящая семья"
"Сегодня сердца одесситов преисполнены ненавистью": Братчук эмоционально высказался о ракетных ударах
ПриватБанк будет выплачивать по 2200 гривен: как получить деньги
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Напомним, Чемпион по боксу пал в боях за "Азовсталь", мать показала их последнюю переписку: "Я чувствую...".
Как сообщала Politeka, "Их судьба печальна": в Кремле устали от неудач своей армии, верхушке не поздоровится.
Также Politeka писала, что Украина получит рекордную сумму помощи от США: куда пойдут десятки миллиардов долларов.