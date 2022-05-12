В Киеве около 20 часов вечера, на улице Радунской, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения автомобиля Ford Focus с конструкцией временно оборудованного блокпоста на проезжей части дороги погибли два человека – водитель и пассажир. Об этом сообщили в ГСЧС Киева.

Как оказалось, спасателям с помощью гидравлического и электроинструмента пришлось деблокировать из изуродованного автомобиля тела двух мужчин. На месте события также работали патрульные и машины скорой помощи.

Очевидцы происшествия в соцсетях сообщают, что автомобиль Ford Focus разогнался до 100 к/ч и на этой большой скорости просто врезался в бетонные блоки. Судя по опубликованному в сети видео, еще до приезда спасателей, неравнодушные люди пытались оттащить авто и освободить тех, кто находился внутри.

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