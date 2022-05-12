Как сообщает Politeka.net, кадры сильного пожара, вспыхнувшего в ночь на 12 мая, уже разлетелись по Сети.

Скорее всего, ЧП не связано с обстрелами – «прилетов» не было. Судя по кадрам, зарево от пожара было видно издалека.

Кинотеатр «Тампере» был открыт в 1967 году и рассчитан на 700 зрителей. В 90-х годах оказался убыточным – зрителей было мало и большой зал отдали в аренду торговцам. Таким образом «Тампере» стал едва ли не главной торговой площадкой Отрадного.

В 2008 году КГГА прекратила деятельность коммунального предприятия "Кинотеатр "Тампере"" и передала его в аренду частному предприятию.

Арендатор должен был привлечь 30 миллионов гривен инвестиций для реконструкции помещений, но фактически не выполнил свои обязательства. Активисты потребовали вернуть кинотеатр в коммунальную собственность территориального общества, начались судебные разбирательства.

С июня 2014 года прокуратура Киева начала расследование дела по факту отчуждения кинотеатра по ч.5 ст. 191 УК (присвоение, растрата, завладение имуществом, злоупотребление служебным положением) и ч.1 ст.367 УК (служебная халатность). 15 августа 2018 Соломенский райсуд принял решение наложить арест на кинотеатр.

Напомним, в Китае потерпел катастрофу пассажирский самолет со 113 пассажирами на борту.

Также сообщалось, что в Киеве произошел сильный пожар в отеле. На момент ЧП в здании находились десятки людей.

Кроме того Politeka.net писала, что в рф выгорает дотла природный заповедник, тушить пожар некому.