Правонарушитель на собственной странице в социальной сети распространял информацию, которая оправдывала преступные действия российских оккупантов на и признавал их правомерными.

Правоохранители обнаружили мужчину, который сотрудничал с государством-агрессором и размещал на странице одного из интернет-ресурсов информативные сообщения, направленные на поддержку российской федерации. По данному факту начато досудебное расследование.

Как отметил следователь отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности столичного главка Максим Бородич, полиция собрала необходимые доказательства:

«Проведя следственные действия, мы установили личность правонарушителя, им оказался ранее не судимый мужчина, 1982 года рождения. Фигурант осуществлял информационную деятельность на собственной странице одной из социальных сетей, где публиковал призывы, направленные на глорификации и оправдания преступных действий российских оккупантов. Как пояснил нам мужчина, он ждал приезда российской армии в Киев».

За содеянное киевлянину грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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