В Киевской области и в столице с воскресенья, 15 мая, меняется время комендантского часа.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Она будет начинаться на час позже и продлится с 23:00 до 5:00 утра.

Также он отметил, что с 16 мая общественный транспорт столицы будет работать дольше. Метрополитен — с 06:00 до 22:00, а наземный общественный транспорт — с 06:00 до 22:30.

«Придерживайтесь правил комендантского часа. А также не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Потому что угроза ракетных обстрелов Киева остается", - подчеркнул мэр.

Напомним, сильный пожар в Киеве, кинотеатр превратился в факел: зарево было видно издалека.

Также Киев встревожило страшное ДТП, кадры с места трагедии.

Кроме того, сообщалось, что пяти станциям метро в Киеве выбрали новые названия: полный список.