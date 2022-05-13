В Киеве начался суд над российским оккупантом Вадимом Шишимариным.

Его обвиняют в убийстве безоружного гражданского жителя в селе Чупаховка Сумской области.

Подозреваемый Вадим Шишимарин — первый военнослужащий РФ, которого будут судить за военное преступление в Украине. Ему вменяется в вину убийство безоружного велосипедиста в Сумской области.

По статье 438 УК Украины («Нарушение законов и обычаев войны») Шишимарину грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Это первый суд в Украине над оккупантом, который убил мирного жителя. Процесс над российским военным пройдет в открытом режиме.

Напомним, сильный пожар в Киеве, кинотеатр превратился в факел: зарево было видно издалека.

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