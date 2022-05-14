5 мая во время несения службы в рядах ВСУ погибла студентка КПИ Александра Аникьева.

Об этом сообщается на странице КПИ им. Игоря Сикорского в Facebook.

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину Александра пошла защищать Родину с оружием в руках в рядах ТрО, а впоследствии — в рядах ВСУ.

"Александра мечтала стать художницей книги, нести гармонию и красоту в этот мир. Но произошло иначе: в свои 19 лет она погибла, защищая Родину как стрелок ВСУ”, – говорится в сообщении.

Преподаватели, студенты, сотрудники выражают глубокие соболезнования семье Александры.

Напомним, сильный пожар в Киеве, кинотеатр превратился в факел: зарево было видно издалека.

Также Киев встревожило страшное ДТП, кадры с места трагедии.

Кроме того, сообщалось, что пяти станциям метро в Киеве выбрали новые названия: полный список.