Киевская городская государственная администрация прогнозирует, что до конца мая на заправках Киева появится бензин в достаточном для водителей количестве.

О том, что сейчас власти решают логистические вопросы для поставки горючего, сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, через неделю-две ситуация наладится. Главная проблема в том, что в Киеве сгорели все станции хранения нефтепродуктов.

Кроме того, 90% светлых нефтепродуктов в Украину ввозились из Беларуси. В конце месяца не будет проблем с горючим, подчеркнул Поворозник.

В настоящее время идет работа с узлами перегрузки на железной дороге и нестандартными логистическими маршрутами через порты Черного моря, Балтики и Адриатики. Логистика поставки топлива изменилась.

Напомним, Шмыгаль предупредил, что будет с инфляцией и курсом доллара до конца года.

Также сообщалось, что Денис Шмыгаль сделал новое заявление относительно выезда украинских мужчин за границу.

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