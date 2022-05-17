В Киеве проходит церемония прощания с первым президентом Украины Леонидом Макаровичем Кравчуком.
Во вторник, 17 мая, в Киеве прощаются с первым президентом Леонидом Кравчуком, который скончался 10 мая в возрасте 88 лет.
Церемония прощания началась в 11:00 в Украинском доме по улице Крещатик, 2.
На церемонию прощания с Леонидом Кравчуком пришли Игорь и Григорий Суркисы.
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Также попрощаться с Леонидом Кравчуком пришли экс-генпрокурор Святослав Пискун, министр культуры Александр Ткаченко, городской голова Киева Виталий Кличко.
Похороны пройдут на Байковом кладбище.
Отметим, что первый президент Украины свои последние месяцы жизни пролежал в мюнхенской клинике под аппаратом искусственного обеспечения жизнедеятельности.
Из-за войны доставить тело Леонида Кравчука из немецкой больницы в Украину самолетом было невозможно, поэтому семье первого президента Украины пришлось организовывать наземную транспортировку, в том числе и по железной дороге.
Напомним, что Леонид Кравчук ушел из жизни на 89-м году после продолжительной болезни. Летом 2021 года он перенес сложную операцию на сердце.