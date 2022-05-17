В полиции сообщили детали о раскопках еще одной братской могилы под Киевом.

В селе Макаров в Киевской области нашли еще одно массовое захоронение людей, которые погибли от рук российских оккупантов. Среди убитых обнаружили иностранца – гражданина Чехии, который был волонтером. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

По его словам, в братской могиле были тела трех мужчин, среди которых гражданин Чехии. По предварительной информации мужчин прицельно расстреляли. А возле братской могилы российские преступники оставили еще и растяжку с гранатой "Ф-1".

"Два человека убиты в голову, один – в живот. На месте захоронения нашли документы одного из погибших – гражданина Чехии. Остальные два человека не установлены в настоящее время, но они были в гражданской одежде" – сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Правоохранители установили, что гражданин Чехии до того, как началась война работал в Украине дальнобойщиком. С начала боевых действий мужчина приехал в нашу страну волонтером, чтобы помогать людям, здесь и погиб от рук россиян.

Напомним, "Здесь нет места прекращению огня": почему США заинтересованы в разгроме войск рф в Украине.

Как сообщала Politeka, "Рф – дикое государство": оккупанты захлебнулись от зависти после увиденного вооружения ВСУ.

Также Politeka писала, что В Кривом Роге показали переписку информатора с оккупантами: раскрыт план.