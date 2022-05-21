Пограничники задержали возможного члена ДРГ в Киевской области. В телефоне мужчина хранил маршруты движения в РФ и Белорусь.

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"В Киевской области пограничники задержали возможного участника ДРГ. Во время проверки, в мобильном телефоне мужчины обнаружили материалы антиукраинского характера, переписку и подписку на каналы российской пропаганды", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пограничников, мужчина хранил мобильные номера граждан РФ и маршруты движения в РФ и Белорусь.

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