Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"В Киевской области пограничники задержали возможного участника ДРГ. Во время проверки, в мобильном телефоне мужчины обнаружили материалы антиукраинского характера, переписку и подписку на каналы российской пропаганды", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным пограничников, мужчина хранил мобильные номера граждан РФ и маршруты движения в РФ и Белорусь.
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