В субботу, 21 мая, криминалисты и полицейские следователи провели эксгумацию тел двух жителей села Бузова, что в Бучанском районе Киевской области. Безоружные люди были убиты российскими оккупантами во время боевых действий на Бучанщине. Об этом сообщает полиция Киевщины.

Так, правоохранители установили, что в конце февраля во время обстрелов на собственном дворе погибла пожилая женщина, а в начале марта оккупанты убили и ее 27-летнего внука. Родственники похоронили погибших на местном кладбище.

"По состоянию на сегодняшний день полицейские Киевщины уже обнаружили и осмотрели 1290 тел граждан, погибших во время боевых действий в области. Правоохранители продолжают расследовать военные преступления оккупантов", - говорится в сообщении полиции.

Ранее мы писали, что в селе Макаров в Киевской области нашли еще одно массовое захоронение людей, которые погибли от рук российских оккупантов. Среди убитых обнаружили иностранца – гражданина Чехии, который был волонтером. По предварительной информации мужчин прицельно расстреляли. А возле братской могилы российские преступники оставили еще и растяжку с гранатой "Ф-1". Правоохранители установили, что гражданин Чехии до того, как началась война, работал в Украине дальнобойщиком. С начала боевых действий мужчина приехал в нашу страну волонтером, чтобы помогать людям, здесь и погиб от рук россиян.

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