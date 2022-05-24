Синод просил предстоятеля ПЦУ обратиться к правительству с просьбой передать один из храмов Верхней Лавры и отдельные ее помещения им в пользование для совершения богослужений и ведения монастырской деятельности.
Священный Синод также утвердил Устав новой организации, определив, что она имеет непосредственное прямое подчинение предстоятелю ПЦУ как своему священноархимандриту (настоятелю).
В церкви отметили особое значение Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры как святыни всеукраинского и мирового значения. К ПЦУ ее отнесли по предложению митрополита Епифания, с целью «преодоление последствий неканонического подчинения этого монастыря власти московского патриархата».
Ранее спикер парламента Руслан Стефанчук рассказал, что Верховная Рада пока не планирует запрещать в стране деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата. По словам Стефанчука, любой закон, который раскалывает общество, дает толчок к появлению или активизации внутренних коллаборантов.
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Напомним, Кабмин утвердил новые льготы и выплаты для украинцев.
Как писала Politeka, четыре доплаты ждут украинских пенсионеров этим летом.
Также Politeka писала, что украинцы будут работать по новым правилам, Кабмин хочет поменять закон.