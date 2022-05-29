На Киевщине возле границы с Беларусью пока все спокойно, но область постоянно находится под угрозой нового вторжения рф и ракетных ударов.

Такое заявление сделал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в видеообращении из Чернобыля.

"В последние дни очень много информации было разного плана по поводу того, что возможно снова вторжение российских войск со стороны белорусской границы. Поэтому сегодня мы поехали вместе с руководством областной полиции, проверили средства безопасности", – объяснил Кулеба.

Глава ОВА успокоил жителей Киевской области, заявив, что ситуация на границе контролируется украинскими военными, а излишней активности со стороны вражеских подразделений не наблюдается.

"На сегодняшний день все в области спокойно. Та информация, которую вы видите в соцсетях, не соответствует действительности относительно того, что здесь ведутся какие-то активные действия. Все в Киевской области нормально, ситуация полностью под контролем сил безопасности", – уточнил Кулеба.

Тем не менее глава местной ОВА напомнил, что "теперь Киевская область находится постоянно под угрозой вторжения и под угрозой ракетных ударов".

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