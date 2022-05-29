Такое заявление сделал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в видеообращении из Чернобыля.
"В последние дни очень много информации было разного плана по поводу того, что возможно снова вторжение российских войск со стороны белорусской границы. Поэтому сегодня мы поехали вместе с руководством областной полиции, проверили средства безопасности", – объяснил Кулеба.
Глава ОВА успокоил жителей Киевской области, заявив, что ситуация на границе контролируется украинскими военными, а излишней активности со стороны вражеских подразделений не наблюдается.
"На сегодняшний день все в области спокойно. Та информация, которую вы видите в соцсетях, не соответствует действительности относительно того, что здесь ведутся какие-то активные действия. Все в Киевской области нормально, ситуация полностью под контролем сил безопасности", – уточнил Кулеба.
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Тем не менее глава местной ОВА напомнил, что "теперь Киевская область находится постоянно под угрозой вторжения и под угрозой ракетных ударов".
Напомним, Арестович назвал дату, после которой все изменится в пользу Украины.
Как сообщала Politeka, украинские войска пошли в атаку на одном из направлений.
Также Politeka писала, что в России образовался новый "фронт" против Путина, какова сейчас ситуация на Кавказе.