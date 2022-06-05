Экс-редактор пропагандистского российского Первого канала, которая выбежала 14 марта в эфир с антивоенным плакатом, сейчас ездит по Украине. Марина Овсянникова после посещения Одессы, где она родилась, приехала в Киев. О своих приключениях скандальная журналистка рассказала в соцсетях.
"Киев встретил нас многочасовыми очередями за бензином. Когда живешь в Москве, сложно понять, какие трудности в обычной повседневной жизни приходится преодолевать украинцам.
Очень поразил комендантский час. Зловещая утренняя тишина, пустые улицы и воющая сирена. До сих пор не удаётся избавиться от ощущения, как возможна война в 21 веке? Хочется плакать от бессилия…почему мы не можем остановить все это безумие?", - пишет Овсянникова.
Свое сообщение она сопроводила "мрачным" видео с очередью за бензином.
Украинцы в комментариях возмущаются тому, что пропагандистка может свободно разгуливать по украинским городам:
"Убирайся из Украины! Прочь с нашей земли, московитка!! Ты такая же оккупантка, как и твой путин на которого ты работала годами";
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"Марина, вы отвратительна и цинична. Все это безумие начали вы. Вот конкретно вы, Марина. Тогда вы не плакали от бессилия? Валите из нашей страны".
Напомним, в Офисе президента раскрыли замысел оккупантов по созданию предпосылок для дальнейшего захвата Днепра и Одессы.
Как сообщала Politeka, Михаил Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву.
Также Politeka писала, что контратака ВСУ сорвала планы оккупантов, рф пытается применить сирийскую тактику.