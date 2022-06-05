Как сообщили в Генштабе ВСУ, российские оккупанты выпустили по Киеву пять крылатых ракет. Удар был нанесен 5 июня около 6 часов утра. Известно, что ракеты Х-22 запустили из акватории Каспийского моря. Одна из ракет была уничтожена украинской ПВО. Остальные попали в объекты инфраструктуры на севере столицы.

В свою очередь, глава «Укрзализныци» Александр Камышин сообщил о том, что 4 ракеты россиян ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу, расположенному на левом берегу Киева.

«Они бьют по железной дороге каждый день, мы оперативно ремонтируемся и едем дальше. Среди железнодорожников был один раненый, ему была оказана медицинская помощь», - рассказал Камышин.

Он сообщил, что ремонтные бригады уже занимаются ликвидацией последствий обстрела. По его словам, «Укрзализныця» не делала официальных заявлений, так как движение пассажирских поездов не задерживалось.

Также Камышин прокомментировал заявление российского Министерства обороны, которое попыталось выдать удар по киевской инфраструктуре за обстрел военной техники, полученной Украиной от Запада.

«Не промолчало российское минобороны. Они в очередной раз соврали, что цель удара — поставленные восточноевропейскими странами Т-72 и вторая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия. Официально заявляю: на территории ДВРЗ нет военной техники. Этот завод ремонтировал вагоны и зерновозы, используемые для вывоза экспортной продукции», - подчеркнул глава «Укрзализныци».

Напомним, оккупанты запустили ракету над АЭС, украинцев предупредили об угрозе утечки радиации.

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