Работники СБУ разоблачили столичную фармацевтическую компанию, которая занималась финансированием "ДНР".

Об этом сообщает СБУ.

СБУ заблокировала работу фармкомпании, которая перечислила средства в виде "налогов" от деятельности сети аптек в "ДНР". Сумма составляет почти 8 млн гривен. В дальнейшем средства тратили для закупки материально-технического обеспечения группировок, воевавших на стороне России против Украины.

Как установило следствие, к схеме были причастны двое руководителей столичного предприятия, которые владели более 50 аптеками во временно оккупированном Донецке.

"Они осуществили "перерегистрацию" торговых точек, чтобы вести незаконный бизнес. В столичном офисе дельцов правоохранители обнаружили доказательства финансово-хозяйственной деятельности в так называемой "ДНР". Сейчас обоим организаторам схемы сообщено о подозрении", - говорится в сообщении СБУ.

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