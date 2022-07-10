О трагедии сообщило издание "Динамомания".
Бывший футболист Сергей Баланчук, воевавший в рядах ВСУ, погиб в результате вражеских артиллерийских обстрелов в Донецкой области.
Баланчук родился в Киеве и был воспитанником "Динамо". Он учился в футбольном классе школы №170 на Оболони вместе с Александром Шовковским, Владиславом Ващуком и Сергеем Федоровым.
Сергей выступал за главную, а также вторую и третью команды "Динамо", киевский ЦСКА, "Маккаби" из Хайфы, "Ворсклу" и "Металлист".
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После завершения карьеры футболиста Сергей получил юридическое образование и с тех пор работал по специальности. С начала полномасштабного вторжения рф в Украину 47-летний Баланчук находился в рядах ВСУ.
Ранее под Бахмутом погиб игрок в американский футбол Ярослав Мохонько. Жизнь украинского защитника оборвалась 26 июня.
В мирной жизни он являлся игроком Украинской Лиги американского футбола, экс-игроком клуба Киевские "Патриоты". Ярослав одним из первых попал на войну в марте 2014 года, а после 24 февраля 2022 он вновь добровольно отправился защищать Украину.
Напомним, оккупанты ракетой разрушили 5-этажку, десятки людей под завалами.
Как сообщала Politeka, ракеты с Белгорода не долетели до Украины и уничтожили склад самих же оккупантов.
Также Politeka писала, что оккупанты по ошибке разгромили целый батальон своих же вояк, в СБУ выдали детали.