Известный украинский футболист, бывший защитник киевского "Динамо", полтавской "Ворсклы" и харьковского "Металлиста" погиб в боях под Бахмутом.

О трагедии сообщило издание "Динамомания".

Бывший футболист Сергей Баланчук, воевавший в рядах ВСУ, погиб в результате вражеских артиллерийских обстрелов в Донецкой области.

Баланчук родился в Киеве и был воспитанником "Динамо". Он учился в футбольном классе школы №170 на Оболони вместе с Александром Шовковским, Владиславом Ващуком и Сергеем Федоровым.

Сергей выступал за главную, а также вторую и третью команды "Динамо", киевский ЦСКА, "Маккаби" из Хайфы, "Ворсклу" и "Металлист".

После завершения карьеры футболиста Сергей получил юридическое образование и с тех пор работал по специальности. С начала полномасштабного вторжения рф в Украину 47-летний Баланчук находился в рядах ВСУ.

Ранее под Бахмутом погиб игрок в американский футбол Ярослав Мохонько. Жизнь украинского защитника оборвалась 26 июня.

В мирной жизни он являлся игроком Украинской Лиги американского футбола, экс-игроком клуба Киевские "Патриоты". Ярослав одним из первых попал на войну в марте 2014 года, а после 24 февраля 2022 он вновь добровольно отправился защищать Украину.

Напомним, оккупанты ракетой разрушили 5-этажку, десятки людей под завалами.

Как сообщала Politeka, ракеты с Белгорода не долетели до Украины и уничтожили склад самих же оккупантов.

Также Politeka писала, что оккупанты по ошибке разгромили целый батальон своих же вояк, в СБУ выдали детали.