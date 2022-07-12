Жених вырвал любимой сердце и женские органы, а затем похоронил в чемодане.

Как сообщает Politeka.net, о настоящем ужасе, произошедшем на Киевщине, рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

По его словам, успешный адвокат, участник ток-шоу о женитьбе, порезал любимую на куски и по ночам развозил остатки по свалкам Обуховщины. Руки и ноги сложил в дорожную сумку и выбросил в пруд.

Мужчина объяснил, что между ним и женщиной возник конфликт, из-за чего он задушил ее, а, чтобы скрыть следы преступления, расчленил тело и пытался спрятать остатки.

Погибшей было 39 лет, она уроженка Краматорска.

«Погибшую чудом опознали по брендовому платью. Это действительно жуткая история смертельной любви, цинизма, отчаянной попытки скрыть следы преступления и профессиональной работы полицейских Киевщины», - рассказал Небытов.

Напомним, на днях в Днепропетровской области нашли тела супругов.

В ходе расследования и осмотра на месте происшествия у погибших были обнаружены ножевые ранения.

Выяснилось, что накануне супружеская пара находилась в гостях у знакомых. В ходе общения между ними возник конфликт, из-за чего хозяин достал нож и нанес им удары по гостям. После этого он оттащил супругов на лестничную площадку и вернулся домой.

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