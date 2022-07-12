В среду, 13 июля, амтфосфера решила немного попугать украинцев.

В частности жителей и гостей столицы. Как предупреждает известный синоптик Наталья Диденко, 13 июля погода в Киеве ожидается, мягко говоря, некомфортной.

«Близость циклона спровоцирует дожди. Раз. Два – юго-западный ветер усилится до штормовых порывов. Три – похолодает до +16+19 градусов», - сообщила Диденко.

Что касается погды на другой территории Украины, то в западных областях ожидаются умеренные дожди, низкая температура воздуха, в пределах +17+22 градусов. В Закарпатье будет теплее, до +23+25 градусов. На высокогорье Карпат очень холодно: ночью +3+7, днем ​​+5+11 градусов.

В северных областях, по словам Диденко, завтра умеренные дожди, местами грозы, сильный ветер, +16+22 градуса.

В центральной части - сначала сухо, днем ​​в среду дожди появятся в Винницкой области, а вечером осадки возможны по всему Центру, однако короткие и небольшие. В течение дня +20+24 градуса, в Днепре до +26 градусов, в Винницкой области +18+20 градусов.

В восточных областях 13 июля будет царить сухая солнечная погода, температура воздуха будет +25+28 градусов.

В южной части Украины большая часть суток будет с сухой погодой, только вечером кратковременные дожди пройдут в Одесской и Николаевской областях. Воздух прогреется до +25+28 градусов.

Кроме того, предупреждает синоптик, в среду еще ожидаются магнитные бури.

Впрочем, по словам Диденко, уже "в четверг дожди будут прекращаться, солнышко победит, температура воздуха вспомнит, что сейчас – середина лета, потеплеет".

Напомним, ранее сообщалось, что над Украиной сойдутся циклон и антициклон.

Также сообщалось, что ураган в Москве вырывал деревья с корнями и сносил крыши – на Украинском бульваре не обошлось без жертвы.

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