Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что мужчина бесплатно взял в прокате легковушку якобы на нужды ВСУ, однако, чтобы обогатиться, продал ее. За такие преступные действия фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

«Мы выяснили, что уроженец Киевщины, пользуясь ситуацией в стране, представился волонтером и попросил в прокат легковушку «Опель» якобы для нужд Вооруженных Сил Украины. Данный автомобиль мужчина обязывался вернуть по истечении срока договора или по первому требованию владельца. Однако злоумышленник сначала использовал транспортное средство в собственных целях, а затем продал его своему знакомому» - рассказал старший следователь Святошинского управления полиции Александр Василенко.

28-летнему фигуранту доложено о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины – незаконное завладение транспортным средством. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет.

В настоящее время транспортное средство изъято в качестве вещественного доказательства и вскоре будет возвращено владельцу.

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