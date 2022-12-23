В Борисполе из горящей квартиры спасли пятерых человек и эвакуировали других жителей дома.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о пожаре в Борисполе.
На месте спасатели установили, что горит квартира на пятом этаже пятиэтажного жилого дома.
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Спасателями эвакуированы 45 человек и спасены еще пять, из которых трое взрослых и двое детей. На месте пожара работало 12 работников ГСЧС и три единицы пожарно-спасательной техники.
Причина пожара устанавливается.
Добавим, ранее генридектор YASNO Сергей Коваленко сообщил, что ситуация в Киеве изменилась к лучшему.
«Благодаря временным схемам удалось заживить дома, которые с момента обстрелов были без питания. Им должны были подать хотя бы несколько часов света», - сообщил Коваленко.
Восстановительные работы продолжаются.
Также напомним, что в Киеве перестали ездить троллейбусы – город полностью перешел на автобусные перевозки.
Сделано это ради экономии электроэнергии. Пока в стране не будет восстановлено полноценное электроснабжение, столица будет использовать в полный автобусный парк, проинформировал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, будет ли эвакуация жителей крупных городов в случае полного блэкаута.
Также украинцев предупредили, что Новый Год, скорее всего, придется встречать при свечах.
Кроме того, стало известно, отменят ли комендантский час на Новый Год.