Киевский бездомный решил погреться у вечного огня в парке Вечной Славы.

Об этом свидетельствует видео, которое быстро распространяется в соцсетях.

Так, в парке Вечной Славы киевляне увидели, как местный бездомный устроился у вечного огня, создав для себя личный "пункт несокрушимости".

На видео можно увидеть, как мужчина лежит возле вечного огня на Мемориале Вечной Славы в Киеве и что-то жует.

Ранее у Киевской области эвакуировали жителей пятиэтажки - спасатели раскрыли детали ЧП.

В Борисполе из горящей квартиры спасли пятерых человек и эвакуировали других жителей дома.

В оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о пожаре в Борисполе.

На месте спасатели установили, что горит квартира на пятом этаже пятиэтажного жилого дома.

Спасателями эвакуированы 45 человек и спасены еще пять, из которых трое взрослых и двое детей. На месте пожара работало 12 работников ГСЧС и три единицы пожарно-спасательной техники.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, будет ли эвакуация жителей крупных городов в случае полного блэкаута.

Также украинцев предупредили, что Новый Год, скорее всего, придется встречать при свечах.

Кроме того, стало известно, отменят ли комендантский час на Новый Год.