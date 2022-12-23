Об этом свидетельствует видео, которое быстро распространяется в соцсетях.
Так, в парке Вечной Славы киевляне увидели, как местный бездомный устроился у вечного огня, создав для себя личный "пункт несокрушимости".
На видео можно увидеть, как мужчина лежит возле вечного огня на Мемориале Вечной Славы в Киеве и что-то жует.
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Ранее у Киевской области эвакуировали жителей пятиэтажки - спасатели раскрыли детали ЧП.
В Борисполе из горящей квартиры спасли пятерых человек и эвакуировали других жителей дома.
В оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о пожаре в Борисполе.
На месте спасатели установили, что горит квартира на пятом этаже пятиэтажного жилого дома.
Спасателями эвакуированы 45 человек и спасены еще пять, из которых трое взрослых и двое детей. На месте пожара работало 12 работников ГСЧС и три единицы пожарно-спасательной техники.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, будет ли эвакуация жителей крупных городов в случае полного блэкаута.
Также украинцев предупредили, что Новый Год, скорее всего, придется встречать при свечах.
Кроме того, стало известно, отменят ли комендантский час на Новый Год.