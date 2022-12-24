Стало известно, когда в Киевской области выйдут на справедливые графики отключений света

В Киевской области после массированных обстрелов РФ критической инфраструктуры дефицит электроэнергии составляет около 50%. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

По словам чиновника, уже за последние сутки ситуация с электроэнергией на Киевщине значительно улучшилась. Как и раньше, в приоритете по снабжению электричеством объекты критической инфраструктуры – больницы, системы водо- и теплоснабжения и другие предприятия.

Кулеба подчеркнул, что в Белой Церкви, Василькове, Фастове энергетикам удалось выйти на график отключений 4/4. Подобный график и в Вышгородском районе. Самая сложная ситуация в Бучанском, Броварском и частично Бориспольском районах. Там громады уже заживлены, но из-за масштабных повреждений свет подается на 2-4 часа, выключается на 6-10 часов.

"Однако, опять же подчеркну, постепенно электроснабжение возобновляется. Задача для энергетиков остается неизменной – как можно быстрее выйти на понятные и справедливые графики подачи света. Предварительно, за 2-3 дня ждем изменения ситуации к лучшему. Это при отсутствии чрезвычайных ситуаций", - сказал Кулеба.

Чиновник поблагодарил каждого жителя области за понимание и самоорганизацию. Восстановительные работы на поврежденных энергетических сетях Киевской области продолжаются без перерыва и круглосуточно.

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