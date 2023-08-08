Директор Национального центра народной культуры «Музей Ивана Гончара» Петр Гончар объяснил, что его отец в советское время показывал, какой на самом деле была аутентичная украинская культура.

Об этом он рассказал на канале «UKRAINE THE BEST».

По словам гостя программы, такое внимание к коллекции его отца, Ивана Гончара, было из-за идеологии, ведь он коллекционировал не марки или коробки спичек. Хотя, отмечает он, Иван Гончар не хотел, чтобы его называли коллекционером, свою коллекцию он использовал, чтобы показать украинскую культуру такой, какой она была на самом деле.

«Поскольку в то время в музеях акцент был на том, что все, что было до 1917 года, это плохо, а вот после революции, уже в советское время искусство расцветает, и это искусство показывали больше, чем всю историю украинской культуры. Ударение было скорее на борьбу классов, богатый-бедный. А Иван Гончар показывал наше наследие, органичность, красоту нашего народа», – объясняет Петр Гончар.

Как он рассказывает, Иван Гончар объездил всю Украину, побывал и в Европе, а потом там и остался, год проучился в академии в Берлине, увидел, как живет мир, и решил, что нужно строить в Украине нечто подобное. Конечно, констатирует гость программы, ресурс был не тот, тем более в оппозиции к власти это было тяжело, но он иначе не мог, он любил истину и правду.

«Музей, который создавал Иван Гончар, – это вся украиника. То есть там и профессиональное искусство, но в основе было народное, потому что в то время народное искусство больше сохранило свое украинское лицо, а профессиональное, академическое ориентировалось на разное и оно было деформировано советскими диктатами, как надо творить, оно ориентировалось больше на россию», – утверждает Петр Гончар.

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