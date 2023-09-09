ООО «СОБИ» формально просто добывает строительные пески на Деснянском верхнем месторождении. А буквально – хочет превратить русло Десны в карьер, а 88 гектаров берегов реки засыпать добытым песком.

Первыми о произволе сообщили на странице Украинской природоохранной группы в Фейсбуке.

По словам природоохранников, добыча идет с грубыми нарушениями Закона «Об оценке влияния на окружающую среду». Оно полностью нарушит режим охраны ландшафтного заказника «Очарованная Десна» на площади более 80 га; полностью размещена в объекте Изумрудной сети и месте концентрации редких и важных на уровне Европы видов; предоставленный научный отчет не содержит реальных исследований, хотя подчеркивает отсутствие редких видов. В то же время и НАНУ, и МОН регулярно проводят исследования именно на этой территории и имеют большой объем актуальных данных о редких видах этого участка.

Местные жители возмущены ситуацией.

“Прямо под Киевом, ближе к устью Десны. Здесь запрещена разработка песка, так как иначе произойдёт обрушение берега”, - сообщают они.

Они просят обратить внимание руководства страны на данную ситуацию.