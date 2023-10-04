Идеолог Олесь Доний заявил, что Студенческая революция на граните – это пример того, как украинские студенты разных регионов нашего государства быстро организовались для обретения независимости.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Напомню, что Студенческая революция на граните в 1990 году – это единственный пример в истории Украины, когда в Киеве забастовали все высшие учебные заведения. Такого не было ни во время Оранжевой революции, ни во время Евромайдана, Революции достоинства. Не было такого, а во время Студенческой революции на граните было в Киеве, во Львове и многих других городах», - отмечает Олесь Доний.

Кроме этого, отмечает эксперт, это была уникальная ситуация, когда победная акция задумывалась, организовывалась, проводилась и доводилась до победного конца именно молодежью. Как рассказывает идеолог, сам он тогда был пятикурсником, придумал эту акцию, договаривался с другими студенческими организациями, был одним из трех руководителей.

«Это пример регионального сотрудничества, соборности Украины. Акцию придумали в Киеве, а студенческий слой Львова был более мощным. Если бы мы не договорились между собой, акция не состоялась бы. Следовательно, нужно было проявить способность и склонность к компромиссам», – подчеркивает Олесь Доний.

Именно поэтому, рассказывает эксперт, они быстро согласовали общие требования, в частности сам он выписал 3 требования, львовяне приехали с двумя другими, они это объединили, а также создали совместное руководство еще с Днепродзержинском, теперь Каменским. Как подчеркивает идеолог, это действительно произошло очень быстро, потому что была высшая цель – независимость Украины, для этого нужно было сотрудничать.

Доний – автор Концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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