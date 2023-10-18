Журналист Эдуард Глеза сообщил, что можно оставаться с интернетом даже во время блэкаутов, если провайдер пользуется технологией PON.

Об этом он рассказал на канале «Контекст».

«Лучше всего, когда провайдер использует современную технологию PON. Эта аббревиатура расшифровывается как пассивная оптическая сеть. Технология позволяет быть онлайн без электричества до 72 часов. Если провайдер уже пользуется этой технологией, то необходимо купить павербанк для WiFi-роутера и USB- или DC-кабель», - сообщил Эдуард Глеза.

По словам журналиста, выполнив эту инструкцию, можно оставаться с интернетом не только во время веерных отключений электричества, но и во время полноценного блекаута. Как отметил Эдуард Глеза, если у провайдера нет возможности подключить интернет по этой технологии, нужно искать оператора, который перешел на новую систему, и подать заявку на подключение.

«Но тарифный план изменится, потому что у каждого оператора свои условия. Чтобы интернет провели поскорее, лучше объединиться с соседями, ведь каждому провайдеру выгоднее подключать не одного, а сразу нескольких абонентов», - заявил Эдуард Глеза.

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