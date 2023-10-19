Живописец Матвей Вайсберг рассказал, что принимал участие в первом и втором Майдане, а после, когда началась война, отрефлексировал картиной по мотивам де Гойи.

Об этом он рассказал на канале «UKRAINE THE BEST».

Как рассказывает гость программы, он всегда восхищался офортами де Гойи, в частности, из так называемого Дома Глухого. И это, отмечает живописец, его настолько поразило, что он, пройдя первый и второй Майданы в Украине, уже в начале войны отрефлексировал и создал нечто подобное.

«Это уже Майдан 2014 года, когда началась война сразу, они же не дали нам отпраздновать. Я ее нарисовал, я не знал, как откликнуться на военные события, потому что Майдан я видел своими глазами. И я опосредованно, как я иногда это делаю, нарисовал рефлексию на де Гойю», - рассказывает Матвей Вайсберг.

По словам художника, когда после первого Майдана начался второй, он буквально поселился там, был на Майдане Независимости почти каждый день и каждую ночь. Тем не менее, отмечает гость программы, когда у него спрашивают, что он там делал, ему всегда неудобно, но он там был, жил, что-то предпринимал, были художественные мероприятия, они придумывали себе какие-то сторожевые, чтобы не проникли враги. Словом, констатирует живописец, там нужно было найти себе какое-то место.

«Когда меня один человек спросил после Майдана, чего мы добились, я сказал, что мы ушли от фараона, как когда-то 3 тысячи лет назад ушли евреи. Пока украинцы уходят от фараона», - заключает Матвей Вайсберг.

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