Театровед Сергей Васильев объяснил, что, работая с театром, ты так или иначе работаешь и с музыкой, и с литературой, и с художественным искусством, поэтому становишься настоящим искусствоведом.

Об этом он рассказал на канале «UKRAINE THE BEST».

Как отмечает ведущий программы Юрий Комельков, Сергей Васильев – это единственный человек, который может называться искусствоведом в полном смысле этого слова. Как он объясняет, книга «UKRAINE THE BEST» имеет 10 авторов, а 25% материала написал именно театровед Сергей Васильев, к тому же, он автор статей и о художниках, и о кино, и об эссеистах, и о музыке, и о литературе, и о фото.

«Я думаю, что большинство героев этой книги являются индивидуальностями на самом деле, поэтому, мне кажется, она имеет такую долгую огласку. Когда формировали даже список героев этой книги, мы видели многих художников современными классиками, можно так сказать. Это люди, уже вписанные в энциклопедии и анналы украинского искусства. Но они есть, мы сегодня с ними общаемся, можем встретиться на улице или в кафе, где-то на вернисаже или на премьере. И иногда забываем о том, что прямо перед нами история, что эти люди – фигуры масштаба и мирового, и исторического», - рассуждает Сергей Васильев.

Как объясняет гость программы, ему удалось написать о стольких художниках разных направлений именно потому, что он занимается театром, а театр – это синтетический вид искусства, который не мыслится без драматургии или литературы, а также художников и музыки. По его словам, когда ты узнаешь театр, ты так или иначе узнаешь все направления искусства, он очень универсален в подходе к тому, как ты все видишь и оцениваешь, это настоящее пересечение жанров.

«Культура – это очень широкое явление, на самом деле все отражается друг в друге. Кстати, это была много лет беда украинской культурной среды, что люди живут очень замкнуто, очень цехово», - отмечает Сергей Васильев.

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