Открытым вопросом является, кто еще будет принимать участие из выборах, однако социологи предложили 9 наиболее вероятных претендентов.

Если бы в столице проходили выборы городского головы, то за нынешнего мэра Виталия Кличко проголосовали бы 29% из всех опрошенных. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 12-16 октября.

“В настоящее время выборы в Киеве не планируются и неизвестно, кто бы потенциально мог соревноваться за должность главы столицы. Респондентам предлагался список из 9 человек, которые могут быть участниками местной гонки”, - сообщили в КМИС.

По результатам опроса, на первом месте нынешний мэр столицы Виталий Кличко.

Далее с примерно одинаковой поддержкой следуют Андрей Ильенко, Ирина Верещук и Николай Томенко.

"Вместе с этим, - отмечается в сообщении, - важно обратить внимание, что 29% среди всех респондентов не возразили на участие в голосовании, но не определились, за кого бы могли отдать свой голос".

Соцопрос проведен методом телефонных интервью, опрошены 805 респондентов, проживающих во всех районах г. Киева. Опрос проводился со взрослыми (возрастом 18 лет и старше) жителями столицы, которые на момент опроса проживали и были зарегистрированы в Киеве. При обычных обстоятельствах статпогрешность такой выборки не превышает 3,5%.









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