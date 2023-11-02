Об этом он рассказал в интервью Валерию Савчуку на канале «Разные люди».

«Если говорить до полномасштабной войны, то это было более 100 тысяч (мусульман в Киеве – Ред.). Очень много мусульман было на самом деле. Только в нашей мечети, помню, на праздничные молитвы приезжали где-то 4-5 тысяч просто, чтобы помолиться. И мы не считаем женщин и детей», – сообщил Мурат Сулейманов.

По словам шейха Мурата Сулейманова, также следует учитывать, что в Киеве есть несколько мечетей – больше четырех. И, как отметил муфтий, постоянно в столице открываются новые большие мечети, поэтому точное количество трудно сказать.

«Наша мечеть, например, – одна из самых больших мечетей по всей Украине. И на данный момент, если говорить о количестве людей, которые сейчас приходят на пятничную молитву или на праздничные молитвы, то наша мечеть по всей Украине собирает больше всего верующих», - заявил Мурат Сулейманов.

Как писала ранее Politeka, политический эксперт Георгий Биркадзе рассказал о причинах антисемитских выступлений в Дагестане: «Это еще не конец».

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