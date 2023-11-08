Об этом он рассказал на канале «UKRAINE THE BEST».

«Это (ред. – выставка) абсолютно не было запланировано, это был издательский проект, издать ко Дню Независимости, к 30-летию, к юбилею книгу, это своего рода итог. При этом задача довольно авантюрная: выдать одну работу, и по одной работе каждый год, год – одна работа», - отмечает Валерий Сахарук.

Кроме этого, добавляет он, этот проект был еще и, безусловно, очень ответственным. В общем, рассказывает искусствовед, когда он берется за какую-то работу, он обязательно убежден в том, что она должна быть выполнена именно так, а не иначе, и всегда берет на себя ответственность, чувствует ее. В частности, отмечает эксперт, для проекта «30х30: Сучасне українське мистецтво» он выбирал 30 работ около года.

«В тот же день, когда я получил предложение от Игоря Абрамовича, известного менеджера, модератора и арт-дилера украинского искусства, сделать этот проект, я увлекся сразу, идея мне очень понравилась. И в тот же день сразу пришло несколько фамилий, которые были для меня совершенно очевидны. То есть я их не мог изменить, я их не изменил, они сразу легли», - рассказывает Валерий Сахарук.

В частности, отмечает гость программы, первым на 1991 он сразу выбрал уникального украинского художника Олега Голосия и его работу «Добре». Кроме этого, продолжает эксперт, в голову сразу пришли Сергей Панич и Ройтбурд, а дальше началась большая работа, он листал все каталоги, альманахи, публикации, монографии и наконец подытожил нашу независимость в художественном проекте «30х30: Сучасне українське мистецтво».

Как сообщала Politeka, Васильев объяснил, что, работая с театром, ты так или иначе работаешь и с музыкой, и с литературой, и с художественным искусством, поэтому становишься настоящим искусствоведом.

Также Politeka писала о том, что Вайсберг рассказал, что когда началась война, отрефлексировал картиной по мотивам де Гои.